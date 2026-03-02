وشملت الأهداف التي تم قصفها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن، وفق وثيقة بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، الإثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات برية أميركية إلى إيران "إذا لزم الأمر".

وقال ترامب: "لستُ مترددا بشأن إرسال قوات برية - كما يقول كل رئيس، (لن تكون هناك قوات برية). أنا لا أقول ذلك. أقول (ربما لا نحتاج إليهم)، أو (إذا لزم الأمر)".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الإثنين، أن واشنطن لم ترسل أي قوات إلى داخل إيران في إطار الهجوم المشترك الذي تشنّه مع إسرائيل، لكنه شدد على جاهزيتها للذهاب إلى أبعد ما يمكن في المعركة، مشيرا إلى أن الحرب التي بدأت السبت قد تستمر نحو ستة أسابيع.

وردا على سؤال عما إذا كان جنود أميركيون قد دخلوا إيران، قال هيغسيث في مؤتمر صحفي "كلا، لكننا لن نقول ما سنقوم أو لا نقوم به. سنذهب إلى أبعد ما نحتاج إليه".