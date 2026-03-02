وقال نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس: "أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية".

وأضاف: "نحن ملتزمون أيضا بتهيئة الظروف التي ستمكن الشعب الإيراني الباسل من التخلص من نير الاستبداد".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ذلك اليوم يقترب. وعندما يحين، ستقف إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني (...) الأمر رهن بهم".

وفي السياق، قال مصدر أمني للقناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، "نتوقع انخفاضا في وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران قريبا، عقب تحركات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف المصدر: "بمجرد حدوث ذلك، سيصبح من الممكن المضي قدما في تهيئة الظروف اللازمة للإطاحة بالنظام".

وأكمل: "يستمر الإيرانيون في اللعب بالنار فهم لا يقرؤون الخريطة ويعيشون في عزلة تامة وهذا سيساعد العالم على إدراك أن هذا النظام قد انتهى".