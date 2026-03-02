وأضاف ⁠ستارمر، عقب ⁠انتقاد ترامب له بسبب "التأخر كثيرا" في السماح للولايات ⁠المتحدة باستخدام القواعد الجوية: "عبر ⁠الرئيس ترامب عن اعتراضه ⁠على قرارنا بعدم المشاركة ⁠في الضربات الأولية.. لكن من واجبي أن أقيّم ما يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية. هذا ما فعلته، ⁠وأنا متمسّك بقراري".

وأوضح ستارمر في كلمة أمام مجلس العموم: "وواشنطن طلبت إذنا باستخدام قواعد لنا ووافقنا على ذلك بهدف حماية الحلفاء والدفاع عن البريطانيين"، مؤكدا أن بلاده لم تكن متورطة في الهجوم الأولي على ⁠إيران.

وأكد أن طائرات بريطانية نجحت في التصدي لهجمات للمسيرات ⁠الإيرانية، مشيرا إلى أن استهداف القاعدة العسكرية البريطانية في ⁠قبرص "لم يكن ردا على أي قرار اتخذناه".

وأورد أن القاذفات الأميركية لم تستخدم القواعد البريطانية في ⁠قبرص، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في العملية الأميركية الإسرائيلية ولكنها ستواصل تحركاتها الدفاعية في المنطقة.

وأشار ستارمر إلى أن وفاة ⁠المرشد الإيراني علي ⁠خامنئي دفع إيران إلى ضرب أهداف اقتصادية في المنطقة "بتهور"، مشددا على أن "نهج إيران بات أكثر تهورا ولا يمكن السماح لنظامها بالحصول على السلاح النووي".

وزاد رئيس الوزراء البريطاني: "من واجبنا حماية أرواح البريطانيين، ولهذا السبب تحلق طائرات تايفون و أف 35 البريطانية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الطريقة الوحيدة لإيقاف التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها، لذلك طلبت واشنطن إذنا باستخدام قواعدنا".

وفي وقت سابق من الإثنين، عبر الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب عن "خيبة أمله الشديدة" من ستارمر على خلفية موقف ⁠لندن من استخدام القواعد العسكرية في المحيط الهندي لشن ضربات على ⁠إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة ⁠"التيلغراف" إن رفض الحكومة البريطانية في البداية السماح للقوات الأميركية باستخدام قاعدة ⁠دييغو غارسيا الجوية كان "أمرا غير مسبوق" في العلاقة بين البلدين، مضيفا أن ستارمر "تأخر كثيرا" قبل أن يغير موقفه ويمنحه موافقة محدودة على استخدامها لأغراض دفاعية محددة.