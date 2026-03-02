وأوضح المسؤول أن جميع القواعد صنفت في مستوى التهديد "برافو"، وهو ما تعرفه سياسة وزارة الحرب الأميركية بأنه "وجود تهديد متزايد أو أكثر قابلية للتنبؤ بنشاط إرهابي".

ويعد هذا التصنيف أعلى مستوى من الأمن قبل أن يعتبر الهجوم وشيكا أو محتملا، بحسب الشبكة.

وشنت إيران منذ، السبت، هجمات على قواعد أميركية في المنطقة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ما تسبب في العديد من الأضرار.

وبدأت طهران، الأحد، موجة جديدة من الهجمات على قواعد أميركية عقب إعلان مقتل المرشد علي خامنئي.

وكانت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، إلى جانب قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في تل أبيب، من بين الأهداف الإيرانية، وفق بيان من الحرس الثوري.