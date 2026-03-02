وقال ترامب: "لستُ مترددا بشأن إرسال قوات برية - كما يقول كل رئيس، 'لن تكون هناك قوات برية'. أنا لا أقول ذلك. أقول 'ربما لا نحتاج إليهم'، أو 'إذا لزم الأمر'".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الاثنين، أن واشنطن لم ترسل أي قوات إلى داخل إيران في إطار الهجوم المشترك الذي تشنّه مع إسرائيل، لكنه شدد على جاهزيتها للذهاب إلى أبعد ما يمكن في المعركة، مشيرا إلى أنّ الحرب التي بدأت السبت قد تستمر نحو ستة أسابيع.

وفي نهاية الأسبوع، نفذت القوات الأميركية والإسرائيلية ضربات على إيران، استهدفت مئات المواقع في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن مقتل المرشد خامنئي ومسؤولين آخرين.

وردا على سؤال عما إذا كان جنود أميركيون قد دخلوا إيران، قال هيغسيث في مؤتمر صحفي "كلا، لكننا لن نقول ما سنقوم أو لا نقوم به". وأضاف "سنذهب إلى أبعد ما نحتاج إليه".

وعن الفترة التي ستستغرقها هذه الحرب، أضاف "أربعة أسابيع، أسبوعان، ستة أسابيع، وقد تستمر أكثر أو أقل من ذلك".

وسعى إلى التمييز بين العملية الجارية في إيران والحربين الأميركيتين الطويلتين في العراق وأفغانستان، مشيرا إلى أنّ هذه الحرب ليست لإقامة ديمقراطية في إيران.

وأضاف: "لا قواعد اشتباك غبية، ولا مستنقع بناء دولة ولا ممارسة لبناء ديمقراطية... نحن نحارب من أجل الفوز ولا نضيّع الوقت أو الأرواح".