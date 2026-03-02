وأضاف هيغسيث، ⁠في ​مؤتمر ⁠صحفي ​بمقر الوزارة: "نوجه لهم ​ضربات دقيقة وقوية ولا هوادة فيها"، مؤكدا أن "الحرب مع إيران لا تهدف الى إقامة الديمقراطية".

وتابع: "ضرباتنا في إيران تركز على تدمير قدرات إيران.. ونحن من يضع شروط هذه الحرب".

وأردف هيغسيث قائلا: "لم نبدأ الحرب مع إيران وحاولنا التوصل إلى صفقة لكن طهران كانت تحاول شراء الوقت".

وشدد على أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مضيفا "إيران لم تبن أي شيء سوى المنشآت النووية".

من جهته، قال رئيس الأركان الأميركي دان كين عن الحرب على إيران: "هذه ليست عملية تنتهي في مجرد يوم"، مبرزا "نتوقع المزيد من الخسائر".

وأشار إلى "استمرار تدفق القوات إلى المنطقة"، موضحا أن "هذه عمليات قتالية كبرى.. وهناك عمل منسق للقضاء على قدرات إيران".

وأبرز: "الرئيس الأميركي ترامب أعطى الموافقة النهائية على مهمة إيران في تمام الساعة 3:38 مساء يوم الجمعة".

وتابع: "أكثر من 100 طائرة أطلقت في موجة واحدة في هجوم ساحق على إيران.. واعترضنا مئات الصواريخ التي أطلقت باتجاه قواتنا والحلفاء".