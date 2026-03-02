وقال الجيش في بيان: "بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من الاستخبارات الإسرائيلية، ضربة واسعة جديدة على أهداف لنظام الإرهاب الإيراني في قلب طهران"، وذلك في اليوم الثالث من الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم حتى الآن استهداف أكثر من 600 بنية تحتية تابعة للنظام الإيراني باستخدام نحو 2500 ذخيرة، من بينها:

أكثر من 20 هدفا تابعا للقيادة الأمنية الإيرانية.

أكثر من 150 صاروخا باليستيا.

أكثر من 200 منظومة دفاع إيرانية.

وأشعلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران فتيل حرب إقليمية جديدة قد تغير ملامح الشرق الأوسط، وسط تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لهذه المواجهة التي اتسعت رقعتها.