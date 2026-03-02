وقال ترامب إن رفض الحكومة البريطانية في البداية السماح للقوات الأميركية باستخدام قاعدة دييغو غارسيا الجوية كان "أمرا غير مسبوق" في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن ستارمر "تأخر كثيرا" قبل أن يغيّر موقفه ويمنح موافقة محدودة على استخدامها لأغراض دفاعية محددة.

خلاف قانوني وسياسي

وكانت بريطانيا قد امتنعت في البداية عن منح الإذن باستخدام قواعد عسكرية، من بينها قاعدة فيرفورد، استنادًا إلى اعتبارات القانون الدولي.

لكن لندن أعلنت لاحقا السماح باستخدام دييغو غارسيا ضمن شروط محددة، في خطوة اعتُبرت تراجعًا جزئيا عن موقفها الأولي.

وأشار ترامب إلى أن ستارمر بدا قلقا بشأن "شرعية الأمر"، مضيفا أن هذا النوع من الخلافات نادر بين واشنطن ولندن.

انعكاسات على اتفاق تشاغوس

الخلاف امتد إلى ملف سيادي حساس، إذ أعلن ترامب سحب دعمه لاتفاق جزر تشاغوس، الذي ينص على نقل ملكية الإقليم إلى موريشيوس مع استئجار القاعدة العسكرية لاحقا.

ووصف الاتفاق بأنه "خطوة مستفزة للغاية"، معتبرا أنه كان ينبغي الاحتفاظ بالملكية بدل نقلها.

تقييم العمليات العسكرية

وفي سياق متصل، قال ترامب إن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران "تسير بوتيرة أسرع بكثير من المخطط لها"، ملمحا إلى أن موافقة لندن المبكرة على استخدام القاعدة كانت ستسرّع العمليات منذ البداية.

كما اتهم طهران بالمسؤولية عن هجمات سابقة أوقعت إصابات جسيمة، دون أن يحدد وقائع بعينها، مشددًا على أن بلاده تعتبرها مسؤولة عن نسبة كبيرة من تلك الحوادث.