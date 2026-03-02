وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد بحث مع بوتين "الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

ودعا رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي، خلال الاتصال، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية في معالجة مختلف القضايا.