وقال البيان: "في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الأول من مارس، سقطت 3 طائرات أميركية من طراز إف-15 إي سترايك إيغل كانت تحلق لدعم عملية إيبك فيوري فوق الكويت بسبب حادثة نيران صديقة على ما يبدو".

وتابع: "خلال معركة جوية حامية - تضمنت هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة - أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية طائرات القوات الجوية الأميركية عن طريق الخطأ".

وأكمل: "تمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات بسلام، وتم انتشالهم سالمين، وحالتهم مستقرة. وقد أقرت الكويت بهذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في هذه العملية الجارية".

وأضاف: "يجري التحقيق في سبب الحادث. وسيتم نشر المزيد من المعلومات حال توفرها".

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الإثنين، عن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية: "في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل".

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.