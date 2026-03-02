وفيما يلي نستعرض أبرز الاتصالات التي تلقاها رئيس دولة الإمارات، والمواقف التي عبّر عنها القادة تضامناً مع الدولة:

الرئيس الأميركي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة.

كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

الرئيس التركي

تلقى رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمنها واستقرارها.

وأكد الرئيس التركي رفض بلده الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مشددا على أن استمرار التصعيد العسكري يفاقم حالة التوتر ويعرض أمن المنطقة لمخاطر جسيمة.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

الرئيس المصري

أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، معربا عن تضامنه مع الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها.

وأكد ضرورة احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة".

الرئيس السوري

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال الاتصال تضامن سوريا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي مؤكدين أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيداً من التوتر والأزمات.

رئيس موريتانيا

أعرب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، خلال الاتصال عن إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة وتضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها.

رئيس العراق

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من عبد اللطيف جمال رشيد رئيس العراق بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبر الرئيس العراقي خلال الاتصال عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.

رئيس جمهورية سيراليون

وعبر رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومعرباً عن تضامن سيراليون مع دولة الإمارات في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أرضها وأمنها وسلامة مواطنيها.

ودعا الجانبان خلال الاتصال إلى ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد العسكري في المنطقة لما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها ومعالجة مختلف القضايا من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.

رئيس جمهورية تشاد

أدان محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد خلال الاتصال برئيس دولة الإمارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

رئيس الكونغو الديمقراطية

أدان فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معرباً عن تضامن بلده مع كل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

رئيس السنغال

أدان باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

رئيس كينيا

أدان ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، خلال اتصاله برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، معرباً عن تضامن بلده معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

رئيس وزراء ألبانيا

أكد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة مشددا على أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد تضامن ألبانيا مع الإمارات فيما تقوم به من أجل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها.

رئيس قبرص

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا اتصالا هاتفيا من نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسيع الصراع في المنطقة لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيين إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع مختلف القضايا بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

رئيس الاتحاد السويسري

أكد غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وشدد الجانبان على أهمية ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها ولما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس وزراء جورجيا

عبر إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن جورجيا مع الدولة فيما تقوم به من أجل الحفاظ عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

رئيس وزراء الهند

عبر ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.

أكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتغليب الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات والقضايا العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحول دون مزيد من التصعيد.

رئيس وزراء النرويج

أعرب يوناس غار ستور رئيس وزراء مملكة النرويج عن تضامن النرويج مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

رئيس كازاخستان

أكد قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات لضمان حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.

وأعرب عن إدانة كازاخستان هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي ويشكل استمرارها تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.