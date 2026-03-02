قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الإثنين، إن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".
ونفى لاريجاني في منشور على إكس التقارير التي تفيد بأن مسؤولين إيرانيين سعوا إلى بدء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع.
وفي وقت سابق، وجه لاريجاني، تهديدا شديد اللهجة، السبت الماضي، إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، متوعدا بتلقينهما درسا لا ينسى، وذلك بعد ورود أنباء عن مقتل المرشد علي خامنئي.
وقال لاريجاني في تغريدة على منصة "إكس": "سيلقن الجنود البواسل والأمة الإيرانية العظيمة الغزاة الدوليين درسا لا يُنسى".