وذكر المتحدث كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن الحادث الذي وقع في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي حدث بعد وقت قصير من منتصف ليل الإثنين.

وأوضح أن "المعلومات الواردة عبر قنوات مختلفة" تشير إلى هجوم بطائرة مسيرة.

ولم يحدد نوع الطائرة المسيرة أو مكان إطلاقها أو حجم الأضرار.

وقال ليتيمبيوتيس إن السلطات القبرصية فعلت البروتوكولات الأمنية وتراقب الوضع بالتنسيق مع المملكة المتحدة وقاعدتيها العسكريتين في قبرص.

ووقع الهجوم المشتبه بالطائرة المسيرة بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة ستساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران.