وصرّح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن لديه "ثلاثة مرشحين جيدين جدا" لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم.

وأضاف "لن أكشف عنهم الآن. لننجز المهمة أولا".

وكان ترامب قد قال في كلمة، الأحد، إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".

وأوضح ترامب أنه: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع قائلا: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم "الولايات المتحدة تقف معكم".

وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

وحثّ رضا بهلوي نجل الشاه الإيراني المخلوع الأحد على تنظيم احتجاجات ليلية في الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة.

واعتبر بهلوي المقيم في الولايات المتحدة أن مقتل المرشد علي خامنئي في الهجوم الذي بدأ على إيران السبت، يعني أن النظام الحالي "يلفظ أنفاسه الأخيرة".