وأضاف ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع قائلا: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم "الولايات المتحدة تقف معكم".

وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

وأفاد ترامب في مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه: "لطالما كان من المخطط دائما أن تستغرق العملية حوالي أربعة أسابيع. وحسبنا أن الأمر سيستمر لأربعة أسابيع أو نحو ذلك. ودائما ما كان التخطيط أن تستغرق العملية نحو أربعة أسابيع، لذا ومع أن العملية قوية، فإيران دولة كبيرة، لذا ستستغرق العملية أربعة أسابيع، أو أقل".

وأشار ترامب إلى أنه لم يُفاجأ بأي من نتائج الضربات حتى الآن.

وأقرّ ترامب بأن القتلى الثلاثة هم أول خسائر أميركية في ولايته الثانية، إذ تم تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير وقصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بدون سقوط أي قتلى من القوات الأميركية.