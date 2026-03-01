وعبد الرحيم موسوي قائد عسكري إيراني وقائد هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، عينه المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً لهيئة الأركان الإيرانية في 13 يونيو 2025 خلفا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة اسرائيلية.

وموسوي هو رابع قيادي إيراني رفيع المستوى تعلن طهران مقتله في الهجمات الأميركية الإسرائيلية، التي بدأت أمس السبت.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور.

وأفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي.

وأمس السبت، أعلنت إسرائيل عن مقتل 5 قادة إيرانيين في هجمات استهدفتهم في طهران، إلى جانب كل من شمخاني وباكبور، ولم يكن موسوي من بينهم.

وهؤلاء القادة هم: صلاح أسدي، رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الطوارئ العسكرية، والعميد محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد علي خامنئي، وعزيز نصير زاده الذي رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لتولي حقيبة الدفاع، وحسين جبل عامليان قيادة الصناعات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، والقائد في الحرس الثوري رضا مظفري نيا.