وقال ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز"، ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "الأمر أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس، بالطبع. لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء".

وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب مقتل خامنئي، المرشد الأعلى لإيران لما يقرب من 37 عاما، في غارات أميركية إسرائيلية. وأفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" أن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قُتلوا في الهجمات.

وأكد ترامب أن "هناك بعض المرشحين الأكفاء" لقيادة إيران في أعقاب مقتل خامنئي، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.

وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.