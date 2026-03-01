وأعلن مذيع في التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (01,30 بتوقيت غرينتش)، خبر مقتل خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما.

وقالت وكالة "تسنيم": "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت (مقتله)، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".

وقبل ذلك، قالت وكالة "فارس" الإيرانية: "تأكيد نبأ مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم الذي وقع صباح السبت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، مساء السبت، رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ، مات".

وأضاف: "هذا ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأميركيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، هجوما واسعا على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وكان ترامب أعلن صباحا بدء هجوم كبير على إيران هدفه تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وإطاحة الحكم.

وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.