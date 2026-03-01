وقالت وكالة "فارس" الإيرانية: "تأكيد نبأ مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم الذي وقع صباح السبت".

يأتي ذلك فيما كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، نقلا عن مصادر، أن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قتلوا في غارات جوية أميركية إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ، مات".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، هجوما واسعا على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وكان ترامب أعلن صباحا بدء هجوم كبير على إيران هدفه تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وإطاحة الحكم.

وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.