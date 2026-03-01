وخلال إحاطة صحافية، قال أحد المسؤولين إن إيران كانت تسعى للإبقاء على قدرة تخصيب اليورانيوم بما يسمح لها "في نهاية المطاف باستخدامها لصنع قنبلة نووية"، مضيفا أنه "لو كانت تريد برنامجا نوويا سلميا، لكنا وفرنا لها الوسائل لتحقيق ذلك".

واعتبر أن الجانب الإيراني لجأ إلى "مناورات وتسويف" بدلا من إبداء استعداد فعلي للتوصل إلى تسوية.

وقال مسؤول آخر إن طهران تعهدت "إعادة بناء" المواقع النووية الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة في يونيو 2025، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، متهما السلطات الإيرانية بتقديم معلومات مضللة بشأن طبيعة بعض المنشآت، ومنها مفاعل طهران للأبحاث.

وأوضح أحد المسؤولين أن لدى واشنطن معلومات تفيد بأن انتظار ضربة إيرانية أولى كان سيؤدي إلى "خسائر أكبر"، مشيرا إلى أن التحرك الأميركي جاء "وقائيا ودفاعيا".

وأضاف أن إيران "رفضت باستمرار مناقشة صواريخها البالستية"، وهو مطلب رئيسي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف "لم يترك أمام الرئيس خيارا آخر"، على حد تعبيره.