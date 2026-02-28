وقالت القيادة المركزية الأميركية، عبر منشور على منصة "إكس"، إن قواتها "تصدت بنجاح لمئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية" بعد الموجة الأولى من الضربات الأميركية وشريكتها، مؤكدة أنه "لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أميركيين أو وقوع إصابات متعلقة بالقتال".

وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأميركية وصفت بأنها "طفيفة" ولم تؤثر على سير عملية "الغضب الملحمي".

وكانت إيران قد هاجمت أهدافا في إسرائيل وقواعد أميركية في الشرق الأوسط، بدءا من الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، في إطار ردها على الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وأوضحت القيادة المركزية أن العمليات تهدف إلى "تقويض الجهاز الأمني للنظام الإيراني واستهداف المواقع التي تمثل تهديدا وشيكا".