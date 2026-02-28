وجاء حديثه خلال اجتماع ‌طارئ لمجلس الأمن الدولي ‌بشأن إيران، عقد بناء على طلب البحرين وفرنسا.

وأبلغ ⁠غوتيريش، المجلس المكون من ⁠15 ‌عضوا، بأنه ⁠ليس في وضع ⁠يسمح له بتأكيد ​التقارير ⁠الإسرائيلية ​عن وفاة الزعيم ​الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي وقت سابق، عبر غوتيريش عن إدانته للتصعيد العسكري، ودعا إلى "وقف فوري للأعمال العدائية".

وقال: "إن استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد إيران، وما تبعه من ردود فعل إيرانية في مختلف أنحاء المنطقة، يقوض السلام والأمن الدوليين".

وحذر من مخاطر اتساع نطاق الصراع الإقليمي، وما يترتب عليه من "عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي".