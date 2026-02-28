وقال ترامب لشبكة "إن.بي.سي نيوز" تعليقا على تقارير تفيد بمقتل خامنئي: "نعتقد أن هذه الرواية صحيحة".

وأضاف: "معظم الأشخاص الذين يتخذون كل القرارات رحلوا".

وذكر مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن ‌الزعيم الأعلى الإيراني ‌علي خامنئي ⁠قُتل ‌في ⁠غارات إسرائيلية وأميركية.

جاء ذلك مترافقا مع تصريحات لمسؤول إسرائيلي آخر لوكالة رويترز قال فيها إن "خامنئي لقي حتفه وتسنى العثور على جثته".

كما أكدت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مقتل خامنئي. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لخامنئي وعليها عبارة بالعبري، اغتيل.

وذكرت القناة 12 أنه تم عرض توثيق لجثة خامنئي بعد الهجوم.

وأبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، مسؤولين أميركيين بمقتل المرشد الإيراني في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعه، وفقا لمصدر مطلع.