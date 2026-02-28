ودوت انفجارات في القدس السبت عقب انطلاق صفارات الإنذار في المدينة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعة من الصواريخ أُطلقت من إيران، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "أُطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار رسمي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد دفعات من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك بعد إعلانه تنفيذ ضربات في إيران.

وكانت وكالة أنباء نقلت عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه "شن الموجة الأولى من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل ردا على الهجمات التي استهدفت إيران".

وبعد ذلك، نقلت الأسوشيتد برس أنباء مفادها بسماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل، في الوقت الذي تعمل فيه تعمل البلاد على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقالت الوكالة "دوت الانفجارات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي إنه سيستخدم أنظمته للدفاع الجوي لإسقاط الصواريخ الإيرانية".

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الهجوم المستمر.