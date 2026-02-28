وقالت وكالة "إرنا" إن "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة".

كما نقلت وكالتا أنباء "مهر" و"إيسنا" المعلومة نفسها.

وكانت التقارير تحدثت عن استهداف حي باستور في طهران حيث مقر المرشد الإيراني للجمهورية علي خامنئي ومقر الرئاسة.

وتحدثت التقارير عن سقوط 7 صواريخ على الأقل على تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، بعد الضربة الإسرائيلية على طهران، السبت، إن المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في العاصمة الإيرانية، مضيفا أن خامنئي "نقل إلى مكان آمن".

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، سابقا أيضا، بأن عمودا من الدخان يتصاعد من محيط حي باستور، حيث مقر المرشد علي خامنئي، ومقر الرئاسة في وسط طهران.