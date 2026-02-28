وقالت وكالة أنباء إن 7 صواريخ استهدفت منطقة بالقرب من القصر الرئاسي الإيراني ومجمع خامنئي.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "7 إصابات صاروخية وقعت في منطقتي كشوردوست وحي باستور بالعاصمة طهران".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أكدت أن عمودا من الدخان شوهد يتصاعد من محيط حي باستور وسط العاصمة.

ويحمل الحي أهمية استراتيجية ورمزية، حيث يقع به مقر المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقر الرئاسة.

ولاحقا، قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، بعد الضربة الإسرائيلية على طهران، إن المرشد علي خامنئي ليس في العاصمة الإيرانية.

وأضاف المسؤول أن خامنئي "نقل إلى مكان آمن".

وعلى الصعيد ذاته، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بخير ولم يتعرض لأي مشكلة" بعد الضربات على إيران.