ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إن "عشرات الضربات الأميركية تُنفَّذ بواسطة طائرات هجومية متمركزة في قواعد بالشرق الأوسط، إضافة إلى حاملة طائرات واحدة أو أكثر".

يأتي هذا فيما تحدث مسؤول أميركي لوكالة رويترز عن شن الولايات المتحدة ضربات جوية وبحرية ضد إيران، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية إن "الضربات على إيران مركز ة على أهداف عسكرية".

وأشارت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في الضربات على إيران، صباح السبت.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الهجوم الجاري في إيران "عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت اليوم السبت بوقوع هجمات في مختلف أنحاء البلاد، مع شن إسرائيل غارات جوية على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن الضربات على إيران تستهدف "مواقع تابعة للنظام ومواقع عسكرية"، فيما تحدثت وكالات أنباء مختلفة عن سماع دوي انفجارات في طهران وأصفهان وعدة مدن إيرانية.

في الأثناء، قالت طهران إنه تستعد ‌للرد ‌بعد أن شنت ‌إسرائيل ‌هجوما ⁠على ⁠إيران ‌اليوم ⁠السبت،



