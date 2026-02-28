ووجهت الشرطة تهمة التخطيط لعمل إرهابي إلى شاب يبلغ 20 عاما من بلدة بيندون، على بعد نحو 63 كيلومترا شمالي بيرث، بعد الاشتباه في إعداده بيانا يتضمن خططا لمهاجمة مساجد ومقر شرطة ومبنى البرلمان في أستراليا الغربية.

وأضاف ألبانيزي أن "المزاعم بأن الرجل كان يخطط لاستهداف الجالية المسلمة عبر هجمات على المساجد، إضافة إلى الشرطة والبرلمان، مقلقة للغاية"، مشددا على أنه "يتعين أن يواجه كامل قوة القانون".

ويعد هذا الاعتقال الأحدث ضمن سلسلة حوادث وصفتها السلطات الأسترالية بأنها ذات طابع إرهابي، من بينها محاولة تفجير تجمع في بيرث في يناير الماضي، وهجوم مسلح في ديسمبر استهدف احتفالا دينيا في سيدني.