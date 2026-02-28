وأكدت وزارة الدفاع البوليفية وقوع الحادثة لوكالة فرانس برس، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأفادت وكالة الأنباء البوليفية بأن "طائرة تعرضت لحادث بعد الظهر"، ما استدعى إرسال وحدات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع لتقديم المساعدة.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "يونيتل" المحلية عناصر الشرطة وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص تجمعوا حول حطام الطائرة، في محاولة لالتقاط أوراق نقدية بوليفية كانت الطائرة تنقلها.

ولم تصدر السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التحطم أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة.