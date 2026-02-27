ووفق البيانات، شمل الإلغاء رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت مقررة للإقلاع عند الساعة 10:15 مساء (19:15 بتوقيت غرينتش)، إضافة إلى رحلة لخطوط آتا الجوية الإيرانية وأخرى لخطوط قشم الإيرانية (قشم إير).

ويأتي ذلك في وقت عززت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وسط ترقب لقرار محتمل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعامل مع إيران في حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية في المفاوضات حول برنامجها النووي.

من جهته، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، عبر منصة “إكس”، إن الشركة “لم تشهد أي إلغاء للرحلات”، مؤكداً أن الرحلات النهارية تسير وفق الجدول المخطط لها.