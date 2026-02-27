وقال البوسعيدي، في مقابلة مع برنامج "فيس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس"، إن "هذا أمر جديد تماما. إنه يجعل الجدل حول التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن صفر تخزين".

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، إلا أن الوزير العُماني أوضح: "إذا لم يكن بإمكانك تخزين مواد مخصبة، فلن تكون هناك وسيلة فعليا لصنع قنبلة".

لقاء البيت الأبيض

وجاءت تصريحات البوسعيدي عقب مباحثات أجراها في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة التي ترعاها سلطنة عمان.

وأكد البوسعيدي خلال اللقاء أن المحادثات حققت "تقدما رئيسيا ومهما وغير مسبوق"، يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق عادل ومستدام يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

كما أعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأطراف المشاركة، مشيرا إلى "أفكار وأطروحات خلاقة وبناءة" أسهمت في تقريب وجهات النظر، ومشددا على استمرار مسقط في دعم الحوار وتيسير التقارب بين الأطراف.

بدوره، ثمن نائب الرئيس الأميركي الدور الذي تضطلع به سلطنة عمان في الوساطة، مشيدا بمساعيها لتعزيز فرص التفاهم ومعالجة القضايا الإقليمية عبر المسار الدبلوماسي.