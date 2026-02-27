وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أوجه كل وكالة اتحادية في حكومة الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك. نحن لا نحتاجها ولا نريدها، ولن نتعامل معهم مجددا".

وأكد أن القرار يسري فورا على معظم الوكالات، مع منح (البنتاغون) فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للتوقف التدريجي عن استخدام التكنولوجيا التي جرى دمجها بالفعل في برامج عسكرية.

نزاع غير مسبوق

وجاء إعلان ترامب قبل نحو ساعة من الموعد النهائي الذي حدده البنتاغون لشركة "أنثروبك" للسماح بالاستخدام العسكري غير المقيد لتقنيتها، وإلا مواجهة تبعات تعاقدية، وذلك بعد تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي قال فيها إن شركته "لا يمكنها بضمير مرتاح قبول" مطالب البنتاغون

ويتعلق الخلاف بعقد دفاعي تبلغ قيمته نحو 200 مليون دولار، ويركز على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي، والمخاوف المرتبطة باستخدام أنظمة متقدمة في بيئات عالية المخاطر تشمل القوة الفتاكة، أو التعامل مع معلومات حساسة، أو تطبيقات المراقبة الحكومية.

ولم يصدر بعد تعليق فوري من الشركة على القرار الرئاسي، الذي يمثل تصعيدا لافتا في العلاقة بين الإدارة الأميركية وشركات الذكاء الاصطناعي العاملة في القطاع الدفاعي.