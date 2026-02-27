ونقل البوسعيدي تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه، مؤكدا حرص مسقط على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، حملدي فانس الوزير العماني نقل تحيات الرئيس ترامب، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، ومؤكدا أهمية تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة، حيث أوضح البوسعيدي أن المحادثات حققت "تقدماً رئيسيا ومهما وغير مسبوق"، يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق عادل ومستدام يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وأعرب الوزير العماني عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأطراف المشاركة، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أفكار وأطروحات خلاقة وبناءة" أسهمت في تقريب وجهات النظر، ومؤكدا استمرار مسقط في دعم الحوار وتيسير التقارب بين الأطراف.

بدوره، ثمن نائب الرئيس الأميركي الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في الوساطة ورعاية المفاوضات، مشيداً بمساعيها لتعزيز فرص التفاهم ومعالجة القضايا الإقليمية عبر الدبلوماسية.