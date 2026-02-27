وأدلى ترامب ⁠بهذه ‌التعليقات للصحفيين ⁠قبل مغادرته ⁠البيت ​الأبيض متوجها ⁠إلى ​تكساس.

وذكر: "غير راضٍ عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات"، مضيفا "لم أتخذ بعد قرارا بشأن إيران".

وأكد ترامب مرة أخرى أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية".

وردا على سؤال حول استخدام القوة العسكرية في إيران، ذكر الرئيس الأميركي: "لا أرغب في ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا".

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، لصحيفة "واشنطن بوست": "لا توجد أي فرصة لاندلاع حرب طويلة الأمد في إيران نتيجة ضربات محتملة يدرسها البيت الأبيض".

وأبرز فانس أنه لا يعلم ما سيقرره ترامب بشأن إيران، مُشيرا إلى احتمالات تشمل توجيه ضربات عسكرية "لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي"، أو حل "المشكلة دبلوماسيا".

وأردف قائلا: "إن فكرة خوض حرب في الشرق الأوسط لسنوات دون نهاية تلوح في الأفق، أمرٌ مستبعد تماما".

وأبرز: "أعتقد أننا جميعا نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن الأمر يعتمد حقا على ما يفعله الإيرانيون وما يقولونه".