الولايات المتحدة

أصدرت السفارة الأميركية، الجمعة، في إسرائيل إشعارا أمنيا وضعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأسرهم أمام خيار مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وحذرت السفارة من أنه استجابة للحوادث الأمنية، يمكن فرض قيود إضافية أو منع الموظفين وأسرهم من السفر إلى مناطق محددة تشمل بعض أجزاء من القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، والضفة الغربية، داعية إلى مغادرة إسرائيل طالما كانت الرحلات التجارية متاحة.

بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد.

وقالت الخارجية على موقعها: "بسبب الوضع الأمني، تم مؤقتا سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران. سفارتنا تواصل العمل عن بعد".

كما أعلنت اتخاذ "إجراء احترازي بنقل بعض موظفينا وأسرهم مؤقتا من تل أبيب إلى مكان آخر داخل إسرائيل".

وتابعت: "ننصح بعدم السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة القصوى".

فرنسا

في ذات السياق، نصحت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية بسبب التوترات في المنطقة، داعية المواطنين الفرنسيين الموجودين في تلك الأماكن إلى توخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاختباء.

إيطاليا

ناشدت ​وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، الرعايا ​الإيطاليين مغادرة ⁠إيران ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء الشرق الأوسط، عازية ذلك إلى استمرار حالة عدم ​الاستقرار الأمني.

وقالت الوزارة في بيان: "نحث الإيطاليين ‌الموجودين في (إيران) لأغراض سياحية أو ممن لا تستدعي الضرورة ‌وجودهم ‌هناك على المغادرة"، مضيفة أن السفر إلى العراق ولبنان غير مستحسن أيضا.

ونصحت الوزارة المواطنين الإيطاليين ‌في إسرائيل بتوخي ‌أقصى درجات ⁠الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد.

ألمانيا

ألمانيا هي الأخرى نصحت، من خلال وزارة خارجيتها، رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل.

الصين

دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، وطلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم، مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

كندا

كما دعا حساب "دليل السفر" التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس" المواطنين الكنديين المتواجدين في إيران إلى المغادرة، مشيرا إلى أن الصراعات في المنطقة قد "تستأنف بإنذار قصير أو دون سابق إنذار"، وطالبهم بمغادرة البلاد "الآن" إذا كان بإمكانهم ذلك.

تركيا

بالتزامن مع هذه الدعوات والتحذيرات، أعلن مطار إسطنبول في تركيا إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة.

أستراليا

ووضعت أستراليا دبلوماسييها في إسرائيل ولبنان أمام خيار المغادرة فورا بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وأعطت لعائلات الدبلوماسيين في المنطقة خيار المغادرة الطوعية.

ونصحت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين المتواجدين في إسرائيل ولبنان بالتفكير في المغادرة ما دامت الرحلات التجارية متاحة.

صربيا

من جهتها، طلبت صربيا من مواطنيها في إيران مغادرتها في "أقرب وقت ممكن" بسبب تزايد التوترات وارتفاع خطر تدهور الوضع الأمني.

بولندا

دعت ​وزارة ⁠الخارجية البولندية في منشورات على منصة التواصل ​الاجتماعي "إكس"، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران ‌وإسرائيل ‌ولبنان فورا بسبب الوضع المتوتر في الشرق ‌الأوسط.

والأسبوع الماضي، نصحت سفارة الهند في طهران مواطنيها في إيران بالمغادرة بوسائل النقل المتاحة.

وفي يناير الماضي، نصحت قبرص مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد فورا.

أما ألمانيا فأكدت، الشهر الماضي، على ضرورة مغادرة مواطنيها إيران عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة أو عبر طريق البر.