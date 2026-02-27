وأضافت الوزارة في بيان أن روبيو ⁠سيزور إسرائيل يومي 2 ⁠و3 من مارس المقبل ومن المقرر أن يناقش ⁠أيضا ملفات أخرى ذات أولوية في المنطقة، بما في ذلك لبنان وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وتأتي زيارة روبيو في توقيت حساس تحشد فيه واشنطن أصولها العسكرية إلى المنطقة استعدادا للحرب في حال فشل المفاوضات مع إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت تقارير صحفية أن روبيو سيزور إسرائيل في 28 من فبراير الجاري للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف الإيراني.

واختتمت الجولة الثالثة من المحادثات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، مساء الخميس، من دون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت تقارير صحفية أن الفجوات بين إيران والولايات المتحدة حول القضايا الأساسية ما زالت قائمة، خاصة بعد طرح واشنطن لمطالب مشددة وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

و⁠قال الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ‌إن من المتوقع ‌إجراء ‌المزيد من ‌المحادثات ‌بشأن ⁠إيران، مضيفا "أريد عقد اتفاق مع إيران".

وردا على سؤال حول استخدام القوة العسكرية في إيران، ذكر الرئيس الأميركي: "لا أرغب في ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا".