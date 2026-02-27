وقالت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه حالما تتم الموافقة على موعد ومكان سوف يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولكنه أضاف: "حتى الآن لا توجد أي تغييرات كبيرة في مواقف النظام في كييف".

وأجرى كبير مفاوضي أوكرانيا روستم أوميروف أمس الخميس، محادثات في جنيف مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وكتب أوميروف عبر تليغرام: "نعمل على الانتهاء من المعايير الأمنية والحلول الاقتصادية وتنسيق المواقف التي سوف تشكل الأساس لمزيد من الاتفاقيات".

كما التقى مبعوث الكرملين، كيريل دميتريف، ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنيف.