كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة أن تقديرات استتخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران "بعيدة كل البُعد" عن صناعة صواريخ باليستية عابرة للقارات، رغم التحذيرات الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقد زعم ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير صواريخ "ستصل قريبا" إلى الولايات المتحدة.
كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وفي تصريحات صحفية، قال روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة"، مضيفا "إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أميركا".
وتابع قائلا: "إيران تشكل تهديدا خطيرا للغاية على أميركا وهي كذلك منذ فترة طويلة جدا".
وكشفت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن تقديرات استخباراتية: "إيران بعيدة كل البعد عن بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات".
وأضافت: "ستحتاج إيران إلى التغلب على تحديات تكنولوجية كبيرة قبل أن تتمكن من نشر صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الأراضي الأميركية".
وأوضحت: "هذا التقييم يثير تساؤلات حول مبررات إدارة ترامب للتحرك العسكري العاجل ضد إيران والذي يبدو مرجحا بشكل متزايد ما لم يحدث انفراج دبلوماسي كبير".
وأبرزت: "ويتمثل أحد التعقيدات الكبيرة في أن إيران لا تعترف بسعيها لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، ولم تُبدِ أي مرونة، على الأقل علنا، بشأن التخلي عن ترسانتها الصاروخية قصيرة ومتوسطة المدى أو الحد من إنتاج الصواريخ".
وذكر خبراء أن "العقبات التقنية الهائلة التي تواجه الطموحات الإيرانية تمنح الجانب الإيراني والأميركي وقتًا لمناقشة اتفاق محتمل لكبح جماح تطوير طهران للصواريخ".
لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن برنامج إطلاق الصواريخ الفضائية الإيراني يُستخدم كغطاء لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، نظرا لتشابه الكثير من التقنيات المستخدمة.