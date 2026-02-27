وقد زعم ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير صواريخ "ستصل قريبا" إلى الولايات المتحدة.

كما قال ⁠وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن ‌إيران ‌تحاول تطوير صواريخ ‌باليستية عابرة ‌للقارات.

وفي تصريحات صحفية، قال روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة"، مضيفا "إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أميركا".