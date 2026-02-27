وأوضح المتحدث أحمد ⁠شريف ‌تشودري للصحفيين ⁠أن 12 جنديا باكستانيا على ⁠الأقل ​قُتلوا، بالإضافة ⁠إلى ​274 من مسؤولي ومسلحي حركة ​طالبان، منذ مساء أمس الخميس.

وقصفت باكستان قوات تابعة لحكومة ​طالبان في المدن الرئيسية بأفغانستان خلال الليل مستهدفة للمرة الأولى حلفاءها سابقا بشكل مباشر ووصفت الوضع بأنه "حرب مفتوحة"، مما يفاقم التوترات في منطقة مضطربة ومسلحة ​نوويا.

واستهدفت الهجمات الباكستانية العاصمة كابول ومدينة قندهار، حيث يتمركز ⁠قادة طالبان. وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسلام آباد طالبان بدلا من المسلحين الذين تقول إنهم مدعومون من الحركة، مما يفسد بشدة العلاقات بين الجارتين.

وذكرت مصادر أمنية في باكستان أن الضربات شملت هجمات بصواريخ جو-أرض على مقرات إدارية عسكرية ومواقع عسكرية لطالبان في كابول وقندهار وإقليم بكتيا، فضلا عن اشتباكات برية في قطاعات متعددة على الحدود بين البلدين.

وقالت حركة ​طالبان إنها ردت بهجمات على منشآت عسكرية باكستانية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة ‌محمد آصف، الجمعة: "نفد صبرنا. الآن هي حرب مفتوحة بيننا وبينكم"، في إشارة إلى أفغانستان.

وتوترت العلاقات بين كابول وإسلام آباد بسبب نزاع مستمر منذ فترة طويلة أثاره اتهام إسلام آباد ‌لكابول بإيواء مسلحين ينفذون هجمات داخل باكستان. ونفت ‌طالبان تلك التهم وقالت إن أمن باكستان مشكلة داخلية.

وتشكل الهجمات تصعيدا كبيرا وتهدد بنزاع طويل الأمد على الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.