وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، إن إنجاح هذا المسار يتطلب قدراً أكبر من الجدية والواقعية من الجانب الأميركي، مشدداً على أهمية تهيئة مناخ مناسب يسمح بتحقيق تقدم ملموس في المباحثات.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن، وسط ترقب لنتائج أي جولات تفاوضية مقبلة قد تسهم في إعادة إحياء مسار التفاهم بين الطرفين.