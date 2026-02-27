وقال عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، إن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز التقوى والتماسك في العالم الإسلامي، داعيا البلدين إلى إدارة خلافاتهما في إطار حسن الجوار ومن خلال الحوار، مؤكدا أن إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لتعزيز التفاهم والتعاون.

وجاءت التصريحات بعد إعلان إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة" على حكومة طالبان، وتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في كابل، في تطور يعكس تصعيدا خطيرا في التوترات بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد أعلن "حربا مفتوحة" على الحكومة الأفغانية الجمعة، بعد تبادل ضربات دامية بين الجانبين.