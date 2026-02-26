وقالت الوزارة في بيان: "هاجمنا 19 موقعا عسكريا للجيش الباكستاني".

وأضاف البيان أنه جرى استهداف مواقع عسكرية باكستانية في عدة نقاط على طول خط الحدود.

وشدد البيان على أن هذه العمليات "جاءت دفاعا عن أراضينا وشعبنا وسنرد على أي هجمات مستقبلية".

ووفق البيان "قتل 8 من عناصر الجيش الأفغاني خلال المواجهة مع الجيش الباكستاني".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "تم وقف العمليات القتالية منتصف الليل بأمر من رئيس الأركان".

وسُمع دوي ثلاثة انفجارات وأصوات طائرات في كابول، بعد ساعات من الهجوم الأفغاني على باكستان.

وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا، دون أن يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين في الأشهر الأخيرة، مع إغلاق المعابر الحدودية منذ المعارك التي اندلعت في أكتوبر وأسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين.

وعُقدت جولات من المفاوضات بعد وقف أول لإطلاق النار توسطت فيه قطر وتركيا، لكن الجهود الدبلوماسية فشلت في التوصل إلى اتفاق دائم.

وتتهم إسلام آباد كابول بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جماعات مسلحة تنفذ هجمات في باكستان انطلاقا من أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.

وشنّ الجيش الباكستاني أحدث جولة من الغارات الجوية على أفغانستان بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية.

وشملت هذه الاعتداءات هجوما على مسجد شيعي في العاصمة الباكستانية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وتبناه تنظيم "داعش",

كما أعلنت "ولاية خراسان" في التنظيم المتطرف مسؤوليتها عن تفجير انتحاري دامٍ استهدف مطعما في العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي.