وقال مراسلنا إن المحادثات في جنيف علّقت لبعض الوقت على أن تستأنف في وقت لاحق الخميس.

وذكر متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أميركا ستستأنف بين الساعة 17:30 و18:00 بتوقيت جنيف.

من جهته، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس": "تبادلنا اليوم في جنيف أفكارا بناءة وإيجابية، وتوقف المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مؤقتا، وسنستأنف المفاوضات لاحقا اليوم"، مضيفا "نأمل في إحراز مزيد من التقدم".

هذا وذكرت وكالتا "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين أن الوفد الإيراني سيجري مشاورات داخلية بعد ثلاث ساعات من المحادثات مع الأميركيين.

وأبرز مسؤول إيراني كبير لرويترز: "المحادثات مع أميركا في جنيف مكثفة وجادة.. المحادثات أثارت أفكارا جديدة تتطلب التشاور مع طهران ولا تزال بعض الفجوات قائمة".

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الأربعاء، عن مصدر أن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عقدت بصيغتين: صيغة غير مباشرة قام فيها وزير الخارجية العماني بنقل الرسائل بين الجانبين، وصيغة مباشرة تمت بين الأميركيين والإيرانيين.

وأوضح الموقع أن الإيرانيين قدموا مسودة لاقتراحهم لاتفاق نووي.

وإلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية العماني، شارك في المفاوضات أيضا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ودخلت واشنطن المحادثات طالبة من إيران أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساريا إلى أجل غير مسمى.

كما تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ 10 أطنان.

كما أبدت واشنطن مرونة بشأن المطالب الإيرانية بالاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم، شريطة أن تثبت طهران عدم وجود أي سبل لامتلاك قنبلة نووية، حسب "أكسيوس".

وذكر المصدر أن هذه الجولة من المحادثات قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل أن يختار ترامب خيار الحرب، وستؤثر الرسالة التي سيحملها كوشنر وويتكوف إلى ترامب بعد الاجتماع على قرار ترامب بشأن ما سيفعله مع إيران.