وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع عقد مفاوضين من الطرفين اجتماعات منفصلة في جنيف مع مسؤولين من الولايات المتحدة، ضمن مسار تفاوضي معقد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه تسريعه سعياً لوقف القتال.

وكانت عدة جولات سابقة من المحادثات قد فشلت في تحقيق اختراق، في ظل تمسك موسكو بمطالب سياسية وإقليمية تصفها كييف بأنها غير مقبولة وتوازي الاستسلام. ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله: "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من المبكر جدا تحديد مرحلة وصلت إليها عملية السلام أو تقديم توقعات بشأنها، محذراً من أن أي تقييم في الوقت الحالي سيكون "خطأ كبيرا".

في المقابل، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا على ضرورة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحسم القضايا الرئيسية العالقة، خصوصا ملف الأراضي في شرق أوكرانيا.

غير أن بيسكوف أكد أن موسكو لن توافق على عقد قمة رئاسية قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، بحيث يقتصر دورها على توقيع الاتفاق الذي يتوصل إليه المفاوضون.