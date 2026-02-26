وأوضح أن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر فتوى تحرّم أسلحة الدمار الشامل، معتبرا أن ذلك يعني بشكل قاطع أن طهران لن تنتج سلاحا نوويا، مضيفا أن هذا الموقف "حكم فقهي ثابت" وليس تكتيكا قابلا للتغيير.

وكان خامنئي، صاحب القرار النهائي في الملف النووي الإيراني، قد أصدر هذه الفتوى في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وفي سياق آخر، تطرق بزشكيان إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية مؤخرا، متهما ما وصفهم بـ"الأعداء" بمحاولة إسقاط النظام عبر تلك التحركات.

كما أشار إلى تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن 32 ألف شخص قُتلوا في أحداث يناير، مؤكدا أن السلطات الإيرانية نشرت أسماء الضحايا وأرقامهم الوطنية، وداعيا من يمتلك معلومات أخرى إلى تقديمها مع أدلة.

واعتبر الرئيس الإيراني أن من تورطوا في حرق مساجد وقتل عناصر من القوات الأمنية "لا يمكن وصفهم بالمحتجين".

وتأتي هذه التصريحات قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة، في وقت تواصل فيه واشنطن اتهام إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.