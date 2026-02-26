ويأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ⁠ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وبدأ ترامب في طرح مبرراته لعملية أميركية محتملة في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، قائلا إنه لن ‌يسمح لإيران، التي وصفها بأنها أكبر راعي للإرهاب في العالم، بامتلاك سلاح نووي.

ماذا جاء في رسالة الـ"سي آي إيه"؟

نشرت الوكالة ‌رسالتها باللغة الفارسية يوم الثلاثاء عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب.

وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها ‌على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام ‌بذلك وتجنب استخدام أجهزة ⁠الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.

وقالت في الرسالة "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن أولئك ⁠الذين سيتصلون سيقدمون ‌مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".

وشددت ⁠الرسالة على أن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة "في بي إن" لا تكون مقراتها ⁠في روسيا أو إيران أو الصين، أو شبكة "تور" التي تشفّر البيانات وتخفي عنوان "الآي بي" للمستخدم.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف يوم الخميس لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

وهدد ترامب بإجراءات عسكرية إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق أو إذا أعدمت طهران من تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت بالبلاد في ‌يناير.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف قتلوا في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات التي كانت أشد الاضطرابات الداخلية في إيران منذ فترة الثورة في 1979.