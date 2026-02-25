وفي تصريحات صحفية، قال روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة".

وأضاف روبيو: "إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أميركا".

وتابع قائلا: "إيران تشكل تهديدا خطيرا للغاية على أميركا وهي كذلك منذ فترة طويلة جدا".

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة الخميس بين طهران وواشنطن في جنيف، قال روبيو: "لا أصف محادثات الخميس إلا بأنها فرصة أخرى للتحدث".

وأشار إلى أن "محادثات إيران يوم الخميس ستركز بشكل كبير على البرنامج النووي".

وأوضح أن إيران "لا تعمل على التخصيب حاليا، لكنهم يحاولون الوصول إلى النقطة التي تمكنهم من ذلك في نهاية المطاف".

واختتم روبيو تصريحاته مؤكدا للصحفيين "لا تظنوا أن الدبلوماسية مستبعدة بأي حال من الأحوال".

وفي سياق متصل، قال جيه دي فانس ⁠نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رصدت ‌أدلة على أن إيران تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠يونيو.

ولفت فانس ⁠في تصريحات لصحفيين: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف إيران، في مواصلة لحملة "الضغوط القصوى" عشية جولة محادثات جديدة بين الجانبين في جنيف.

وتستهدف أحدث العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة تُسهّل "مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة" وإنتاج الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف السفن التي تعمل "ضمن أسطول الظل الإيراني والتي تنقل النفط الإيراني ومنتجاته إلى أسواق خارجية" لضرب مصادر دخل السلطات.

وأورد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين".

وتعهد بيسنت بمواصلة "ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".

جدير بالذكر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهم في خطابه عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء، طهران بأن لديها "طموحات نووية شريرة".