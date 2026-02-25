وفي تصريحات أدلى بها إلى جانب وزير خارجية غانا، قال سيبيها إن هناك محادثات جارية مع حكومات في أنحاء قارة إفريقيا لمنع استدراج مواطنيها إلى مثل هذه المخططات.

وأضاف سيبيها في مؤتمر ‌صحفي: "نرى بوضوح أن روسيا تحاول استدراج مواطنين أفارقة إلى حرب مميتة. تشير بياناتنا إلى أن ‌هناك حاليا أكثر من ‌1780 مواطنا من القارة الإفريقية يقاتلون في الجيش الروسي".

وأوضح أن المقاتلين الأفارقة جاءوا من 36 دولة مختلفة من أنحاء القارة.

ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في القوات المسلحة.

ومع ذلك، ‌تزايدت في الأشهر الأخيرة التقارير ‌التي تفيد بأن رجالا ⁠أفارقة تم إغراؤهم بالذهاب إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف على خط المواجهة في أوكرانيا، مما تسبب في توترات بين ⁠موسكو وبعض الدول ‌المعنية.

وأكد وزير خارجية غانا صامويل أوكودزيتو أبلاكوا أن عددا ⁠من الأفارقة الذين يقاتلون لصالح روسيا كانوا ضحايا خداع، حيث تم استدراجهم ⁠عبر شبكة (دارك ويب) على الإنترنت بوعود بالحصول على وظائف عادية.

وأوضح أبلاكوا أنه "ليس لديهم خلفية أمنية. ليس لديهم خلفية ⁠عسكرية. لم يتلقوا أي تدريب.. لقد تم إغراؤهم وخداعهم، ثم وضعوا على خطوط القتال الأمامية".

وأعرب أبلاكوا عن تضامنه مع أوكرانيا ودعا إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب، التي دخلت عامها الرابع الثلاثاء، مضيفا أنه سيطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن اثنين من أسرى الحرب الغانيين، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم لصالح روسيا.

وأشار إلى أن ‌غانا ستعمل، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز برامج لتوعية الجمهور بشبكات الإتجار بالبشر التي تجند الأفراد بشكل خادع للقوات الروسية.