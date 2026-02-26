واستدعى كاين بشكل غير معلن عددا من كبار قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى مكتبه لإجراء مشاورات مغلقة.

وبحسب المصادر، فإن هذه الاجتماعات عُقدت بعيدا عن الصيغة التقليدية التي تناقش فيها العمليات الحساسة داخل قاعة الاجتماعات السرية في مقر وزارة الحرب الأميركية المعروفة باسم "تانك".

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تضع مسألة منع تسريب المعلومات في صدارة أولوياتها، فضّلت تجنّب عقد اجتماع موسّع ومفاجئ في مركز القيادة الدفاعية، لما قد يثيره ذلك من شبهات وتساؤلات داخل المؤسسة وخارجها.

ووفقا للمصادر ذاتها، عُرف عن كاين ميله إلى العمل بسرية مشددة، وهو ما انعكس على طريقة إدارة النقاشات المتعلقة بإيران.

وأوضحت المصادر أن رئيس هيئة الأركان كان صريحا خلال تلك الاجتماعات سواء في مكتبه أو في لقاءات أخرى داخل البنتاغون بشأن التحفظات المرتبطة بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق.

ونقل المطلعون على الاجتماعات أن كاين شدد على تعقيدات أي عملية محتملة ضد إيران، من حيث حجمها واتساع نطاقها، إضافة إلى المخاطر العملياتية واحتمال وقوع خسائر في صفوف القوات الأميركية.

واعتبر كاين، بحسب المصادر، أن أي قرار من هذا النوع يتطلب تقييما دقيقا للكلفة العسكرية والاستراتيجية، في ضوء السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإقليمي وتداعياته على المصالح الأميركية.

وتعكس هذه التحركات مستوى الحساسية الذي يحيط بالملف الإيراني داخل دوائر صنع القرار العسكري، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية في واشنطن.