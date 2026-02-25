ووصل الوفد الإيراني المفاوض مساء الأربعاء إلى جنيف بروح من التفاؤل، عشية جولة ثالثة من المحادثات مع الأميركيين، على الرغم من اتهام الرئيس دونالد ترامب طهران بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".

وأبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء تفاؤلا إزاء المباحثات مع الولايات المتحدة، متحدثا عن "أفق واعد"، ومعربا عن أمله بأن يتم "تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم".

وكان عراقجي قد قال الثلاثاء إن "الاتفاق في متناول اليد" متحدثا عن "فرصة تاريخية".

لكن ترامب اتهم في خطاب "حال الاتحاد" إيران بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة"، قائلا: "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق الأربعاء، رفضت الخارجية الإيرانية "أكاذيب كبرى" أميركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس: "كل ما يدّعونه بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارا لأكاذيب كبرى".

وتنفي طهران على الدوام الاتهامات الغربية لها بالسعي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية، مؤكدة حقها في برنامج سلمي لأغراض مدنية.